Ue: Gentiloni, rimanere vigili e pronti ad adattare risposta perché crisi non finita

- La crisi non è finita e per questo i responsabili politici devono rimanere pronti e agili ad adattare la risposta in base all'evoluzione della situazione. Lo ha detto in conferenza stampa dopo l'Eurogruppo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, rispetto allo scambio avuto durante la riunione con la direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva. "Sappiamo bene che questa crisi non è ancora finita. Sia vecchi che nuovi rischi si stanno materializzando, in particolare il numero crescente di casi e la reintroduzione di restrizioni, interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali e l'aumento dell'inflazione. Questo è esattamente il motivo per cui noi, in qualità di responsabili politici, dobbiamo rimanere agili e pronti ad adattare la nostra risposta all'evolversi della situazione", ha spiegato il commissario. (segue) (Beb)