Pnrr: Armao (Regioni), ritardo nel coinvolgimento dei livelli territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel percorso per l’attuazione del Pnrr registriamo un ritardo nel coinvolgimento dei livelli regionali e locali. Lo ha dichiarato Gaetano Armao, coordinatore della commissione Affari europei e internazionali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel corso dell'audizione alle commissioni riunite Esteri e Politiche Ue di Senato e Camera, in merito all'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell'Europa. Per questo, "desidero rammentare quanto già rappresentato in Parlamento: il mancato coinvolgimento attivo delle istituzioni territoriali rischia proprio nella parte programmatoria di creare falle nella realizzazione degli interventi previsti dal Piano", ha aggiunto. (Rin)