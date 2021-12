Italia-Russia: ministri Di Maio e Manturov copresiedono Consiglio cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha ricevuto oggi alla Farnesina il ministro dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa, Denis Manturov, per co-presiedere i lavori della 18ma sessione plenaria del "Consiglio italo-russo per la cooperazione economica, industriale e finanziaria" (CIRCEIF). Lo riferisce una nota della Farnesina. Agli interventi di apertura dei ministri Di Maio e Manturov sono seguite sessioni tematiche in cui sono stati presentati i risultati dei gruppi di lavoro dedicati a cultura, istruzione, turismo, energia e economia verde, trasporti, industria e alte tecnologie, agroalimentare, piccole e medie imprese, aerospazio. I lavori del Consiglio si sono conclusi con la firma da parte dei ministri Di Maio e Manturov del processo verbale finale, che passa in rassegna l'attività dei diversi gruppi di lavoro settoriali del CIRCEIF. Prima della sessione plenaria del CIRCEIF, si è svolta la riunione del comitato imprenditoriale italo-russo (CIIR), co-presieduto dall'amministratore delegato di Pirelli SpA, Marco Tronchetti Provera e, per parte russa, dal presidente del consiglio di amministrazione di Sibur Holding, Dmitry Konov. I relativi lavori si sono svolti in formato ibrido con la partecipazione di numerose realtà istituzionali e imprenditoriali italiane e russe, e hanno preso in esame le numerose opportunità del partenariato bilaterale nei settori di reciproco interesse. I due Ministri e Co-Presidenti del CIRCEIF sono intervenuti a chiusura dei lavori del CIIR salutandone il contributo alla promozione delle relazioni bilaterali economiche. Tra le due sessioni di lavoro del CIIR e del CIRCEIF, i due ministri si sono intrattenuti per discutere delle principali tematiche di attualità e delle prospettive più interessanti dell'agenda economica bilaterale. (Com)