Infanzia: Bonetti, con Pnrr 4,6 miliardi di euro investiti in asili nido

20 luglio 2021

- Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza "investiamo 4,6 miliardi di euro in asili nido e scuole per l’infanzia. Con la legge di Bilancio introduciamo e finanziamo i Lep per gli asili nido. Superiamo così nel nostro Paese la media dell’offerta europea, coprendo entro il 2026 il 50 per cento della richiesta educativa nel segmento di età fino ai tre anni". Lo scrive su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti che aggiunge: " È un investimento inedito per garantire educazione alle bambine e ai bambini di tutta l’Italia e sostenere la genitorialità e il lavoro delle donne. È con questa prospettiva di concretezza che ricordiamo oggi il 50esimo anniversario dalla legge sugli asili nido: su questa strada di pari opportunità abbiamo il dovere di continuare a sostenere e a far crescere il nostro Paese". (Rin)