- "Uno stato moderno e serio aiuta chi non può lavorare e mette nelle condizioni di farlo chi può lavorare: il Reddito di cittadinanza partiva da un presupposto giusto, ma ci sono state una serie di cose che non hanno funzionato". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo ad Atreju, la convention di Fratelli d’Italia in corso a Roma. (Rin)