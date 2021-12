Milano: De Corato, prima di chiedere di non acquistare merce contraffatta, Granelli controlli i mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'appello dell'assessore Marco Granelli ai milanesi di non comprare merce irregolare o, meglio, senza marchi Ce ha un po' della pubblicità progresso”. Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato commentando le parole dell'assessore del Comune di Milano Marco Granelli in merito agli acquisti sicuri nel periodo natalizio. “Da lui forse i milanesi si sarebbero aspettati controlli nella miriade di negozi cinesi sparsi per la città che vendono merce contraffatta, come dimostrato da diverse operazioni della guardia di finanza. O meglio ancora, avrebbe dovuto annunciare operazioni di repressione nei mezzanini della metro o nei mercati settimanali scoperti dove, oltre ad essere irregolare, spesso la merce è contraffatta. I numeri citati relativi ai sequestri nel 2020 sono una goccia rispetto al fenomeno che si riscontra in città” conclude De Corato. (Com)