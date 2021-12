Difesa: Covid, militari italiani in concorso delle strutture sanitarie slovene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su iniziativa del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ha dato mandato al Comando operativo di vertice interforze (Covi) di pianificare e disporre l’invio in Slovenia di personale medico e infermieristico, che si affiancherà alle unità mediche delle Forze armate slovene che stanno operando sul territorio presso gli ospedali Covid del Paese. Lo riferisce un comunicato stampa. Due settimane fa il ministro Guerini, in occasione dell’incontro a Roma con l’omologo sloveno Matej Tonin, aveva dichiarato la disponibilità della Difesa di fornire aiuto e assistenza sanitaria a supporto delle strutture sanitarie civili slovene, nell’ambito delle attività connesse al contrasto alla pandemia. Sono 15 i medici e infermieri che hanno raggiunto o raggiungeranno nelle prossime ore la capitale Lubiana, divisi in cinque team: sei dall’Esercito Italiano, tre dalla Marina Militare, tre dall’Aeronautica Militare e tre dall’Arma dei Carabinieri. Il Covi ha predisposto, inoltre, una seconda aliquota di personale, composta da altri quindici sanitari, i quali, con un preavviso di 48 ore, potranno essere impiegati in territorio sloveno per la medesima esigenza. Ciascuna aliquota verrà impiegata in Slovenia per un periodo di 45 giorni, al termine del quale sarà previsto un turn-over di personale. Le attività proseguiranno fin tanto che ce ne sarà l’esigenza. L’operazione rientra nell’ambito dei consolidati rapporti di assistenza reciproca tra Italia e Slovenia, sia nel campo della Difesa, in termini di cooperazione tra le Forze armate dei due paesi, sia in quello di mutua assistenza sanitaria. (Com)