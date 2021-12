Centro: Lupi (NcI), dobbiamo restituire rappresentanza solida ai moderati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Per Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia, "l’Italia ha bisogno di un centro del centrodestra solido in Parlamento, che dia voce e rappresentanza ai moderati, al buon senso, alla responsabilità. Dobbiamo evitare errori come autoreferenzialità e frammentazione - continua il parlamentare in una nota -, per unire le nostre forze su temi fondamentali, a partire da green pass, super green pass, scuola, energia sostenibile, aiuti alle famiglie e alle imprese. Solo così potremo giocare un ruolo importante per il futuro dell’Italia, restituendo una rappresentanza solida e forte alla parte moderata del Paese". (Com)