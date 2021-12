Milano: Delpini, in tempo confuso chi ha responsabilità bene comune sia autorevole e con nervi saldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo nostro tempo "confuso, di frenetica ripresa e profonda incertezza, che tende a censurare un vuoto interiore, chi ha la responsabilità del bene comune è chiamato a essere autorevole punto di riferimento con discorsi seri e azioni coerenti, con la saggezza di ricondurre le cose alle giuste dimensioni, di sorridere e di far sorridere". Lo ha detto l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, oggi nel tradizionale discorso alla città pronunciato durante la celebrazione dei "Primi Vespri" in occasione della festività di Sant'Ambrogio. "In un tempo di suscettibilità intrattabile e di esplosioni di rabbie irrazionali, chi ha responsabilità deve tenere i nervi saldi, esercitare un saggio discernimento per distinguere i problemi gravi e i pretesti infondati", ha proseguito l'Arcivescovo. (Rem)