Nigeria: governo contro divieto di ingresso nel Regno Unito, provvedimento "ingiusto e discriminatorio"

- Il governo della Nigeria ha respinto come "discriminatorio" il divieto di viaggio imposto dal Regno Unito a partire dal Paese africano. In dichiarazioni alla stampa, il ministro dell'Informazione e portavoce del governo di Abuja, Lai Mohammed, ha sostenuto che il provvedimento britannico "non è guidato dalla scienza" ed è "ingiusto, punitivo, indifendibile e discriminatorio". La reazione arriva nel giorno in cui entra in vigore la nuova restrizione per i residenti nigeriani, decisa dalle autorità britanniche per contrastare la diffusione della nuova variante di Covid-19 nota come Omicron, scoperta in Sudafrica. Il provvedimento, che aggiunge la Nigeria alla lista di Paesi da cui è ritenuto rischioso viaggiare verso il Regno Unito, è stato annunciato sabato scorso dal segretario alla Salute britannico, Sajid Javid. (segue) (Res)