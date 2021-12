Nigeria: governo contro divieto di ingresso nel Regno Unito, provvedimento "ingiusto e discriminatorio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scoperta della nuova variante Omicron ha suscitato reazioni a catena da parte dei governi occidentali e del Sudest asiatico, che in molti casi hanno disposto il divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dai Paesi africani. Simili restrizioni sono state criticate dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, che si è detto "profondamente deluso" dalla decisione "discriminatoria" presa da diversi governi di vietare i viaggi dai Paesi dell'Africa e ne ha chiesto la revoca, ma anche dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha invitato ad adottare misure "razionali e proporzionate di riduzione del rischio". Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha da parte sua espresso profonda preoccupazione per le restrizioni ai viaggi imposte dall'Occidente ai Paesi dell'Africa australe, sottolineando come il popolo africano "non dovrebbe essere penalizzato per aver identificato e condiviso con il mondo informazioni cruciali su scienza e salute". (segue) (Res)