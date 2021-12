Nigeria: governo contro divieto di ingresso nel Regno Unito, provvedimento "ingiusto e discriminatorio" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lodo il governo e la comunità scientifica e sanitaria del Sudafrica per aver agito presto per identificare l'emergere di una nuova variante di Covid-19", ha scritto in una nota Guterres, che si è detto "profondamente preoccupato per l'isolamento dei paesi dell'Africa meridionale a causa delle nuove restrizioni di viaggio". Il popolo africano non può essere incolpato per il livello immorale di vaccinazioni disponibili in Africa e non dovrebbe essere penalizzato per aver identificato e condiviso con il mondo informazioni scientifiche e sanitarie cruciali, ha proseguito Guterres, che ha quindi fatto appello a tutti i governi "affinché prendano in considerazione test ripetuti per i viaggiatori, insieme ad altre misure appropriate e veramente efficaci, con l'obiettivo di evitare il rischio di trasmissione in modo da consentire viaggi e impegno economico". (Res)