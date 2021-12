Milano: Delpini, responsabilità necessita capacità di coniugare fermezza e gentilezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercizio della responsabilità richiede una dura ascesi per coniugare fermezza e gentilezza, giudizio sulle azioni e rispetto per le persone, pazienza e determinazione, pensiero lucido e parola amabile. Lo ha detto l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, oggi nel tradizionale discorso alla città pronunciato durante la celebrazione dei "Primi Vespri" in occasione della festività di Sant'Ambrogio. In un tempo "di clamori esagerati per minuzie e di silenzi imposti dal politicamente corretto – ha spiegato - chi ha a cuore il bene presente e futuro del nostro convivere ha il dovere di cercare informazioni affidabili e documentazione onesta, per evitare clamore e distrazioni". "In un tempo di aggressività pubblica e privata, di drammi terribili tra le mura di casa e di violenze crudeli – ha proseguito l'Arcivescovo - chi si cura della giustizia e della difesa dei deboli deve cercare di capire, di prevenire, di porre condizioni per arginare reazioni furiose e comportamenti delittuosi". "In un tempo di fatica esistenziale per tutti – ha concluso Delpini - per il crescere dell'ansia, a seguito della interminabile pandemia, occorre uno stile nell'esercizio dei ruoli di responsabilità che assicuri e rassicuri, che protegga e promuova, che offra orizzonti di speranza, anticipando, nella fermezza e nella gentilezza, il senso promettente e sorprendente della vita, con un agire non tanto e non solo solidale, ma sinceramente fraterno". (Rem)