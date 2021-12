Guinea Equatoriale: almeno 26 dispersi dopo naufragio, la Blue Brother salva cinque persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 26 persone risultano disperse dopo il naufragio di un battello mercantile avvenuto sabato scorso nelle acque della Guinea Equatoriale, mentre altre 18 sono state tratte in salvo ed una è deceduta. Lo riferisce in una nota la Confederazione italiana armatori (Confitarma), precisando che la nave italiana Blue Brother è intervenuta per soccorrere le vittime, rispondendo alla richiesta di aiuto e facendo rotta verso la zona indicata. Dopo ampia perlustrazione, resa difficile dall'oscurità, l'equipaggio della nave è riuscito così a salvare cinque naufraghi, attendendo quindi l'arrivo della nave militare della Guinea Equatoriale che ha provveduto al loro recupero in sicurezza. (Res)