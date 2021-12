M5s: Conte, ora abbiamo possibilità di far compiere scatto a Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo è un momento importante per la nostra comunità perché giovedì 9 e venerdì 10 dicembre si svolgerà l’assemblea degli iscritti chiamata a deliberare sull’approvazione della nomina dei cinque vicepresidenti e sull’elezione dei componenti dei comitati politici”. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa alla Camera riguardante i comitati politici del M5s. “Ora abbiamo la possibilità di far compiere al M5s uno scatto per difendere le conquiste già ottenute e per vincere le nuove sfide - ha aggiunto l’ex premier -. A pronunciarsi saranno migliaia di iscritti, la partecipazione è l'unico modo che conosciamo per condividere il progetto. Avremo un Movimento capace di agire come squadra”. (Rin)