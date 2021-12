Ue: Consiglio approva mandato per negoziati con Parlamento su quadro salari minimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il mandato per i negoziati su un quadro dell'Unione europea su salari minimi adeguati. Lo si apprende dal Consiglio che ha spiegato di aver concordato oggi la sua posizione su una proposta della Commissione europea per una normativa dell'Ue su salari minimi adeguati nell'Unione. Secondo il Consiglio, i Paesi con un'elevata copertura della contrattazione collettiva tendono ad avere una quota minore di lavoratori a basso salario e salari minimi più elevati rispetto ai Paesi che hanno una bassa copertura della contrattazione collettiva. Per questo i ministri hanno convenuto che i Paesi dovrebbero promuovere il rafforzamento della capacità delle parti sociali di impegnarsi nella contrattazione collettiva. Se la loro copertura della contrattazione collettiva è inferiore al 70 per cento, dovrebbero anche stabilire un piano d'azione per promuovere la contrattazione collettiva. (segue) (Beb)