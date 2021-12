Ue: Consiglio approva mandato per negoziati con Parlamento su quadro salari minimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per promuovere l'adeguatezza dei salari minimi di legge e quindi raggiungere condizioni di vita e di lavoro dignitose, gli Stati membri con salari minimi di legge hanno il compito di mettere in atto un quadro procedurale per stabilire e aggiornare questi salari minimi secondo una serie di regole stabili e chiare criteri. I salari minimi di legge saranno aggiornati in modo regolare e tempestivo. Il loro importo può inoltre essere adeguato mediante meccanismi di indicizzazione automatica", ha spiegato il Consiglio. I ministri hanno inoltre concordato una serie di misure per migliorare l'accesso effettivo alla protezione del salario minimo di quei lavoratori che hanno diritto a un salario minimo: controlli e ispezioni appropriati, informazioni facilmente accessibili sulla protezione del salario minimo, richiamo delle norme esistenti sugli appalti pubblici, diritto di ricorso e sanzioni per i datori di lavoro inadempienti. (segue) (Beb)