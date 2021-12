Ue: Consiglio approva mandato per negoziati con Parlamento su quadro salari minimi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo concordato prevede inoltre che gli Stati membri monitorino la copertura e l'adeguatezza dei salari minimi. Inoltre, sarà loro richiesto di riferire ogni due anni alla Commissione sul tasso di copertura della contrattazione collettiva, sul livello dei salari minimi di legge e sulla quota di lavoratori da essi coperti. Gli Stati membri con contratti esclusivamente collettivi devono riferire sui tassi salariali più bassi fissati dai contratti collettivi e sulle retribuzioni di coloro che non sono coperti da contratti collettivi. La Commissione analizzerà tale data e riferirà al Consiglio e al Parlamento europeo.Il Consiglio ha ricordato che nell'Ue esistono grandi differenze tra gli Stati membri nella copertura dei lavoratori da parte dei contratti collettivi e nel livello dei salari minimi. Questo è un effetto di modelli molto diversi del mercato del lavoro negli Stati membri. Pur rispettando queste differenze, il progetto di legge stabilisce un quadro procedurale "per promuovere una migliore e più efficace protezione del salario minimo in tutti gli Stati membri", ha evidenziato il Consiglio. La proposta della Commissione europea è stata presentata ai due colegislatori il 28 ottobre 2020. E l'orientamento generale raggiunto oggi conferisce alla presidenza del Consiglio dell'Ue un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo. Sia il Consiglio che il Parlamento europeo dovranno concordare un testo finale. (Beb)