Milano: Delpini, se risorse e leggi privilegiano chi non si fa una famiglia chi la vuole si sentirà più solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi demografica che minaccia di condannare all'estinzione la nostra popolazione non si risolve solo con l'investimento di risorse materiali in incentivi e forme di assistenza, ma se se gli investimenti e i provvedimenti, la legislazione e le delibere sono orientati a favorire chi preferisce non farsi una famiglia, non avere figli, chi vorrebbe formarsi una famiglia e avere figli si sentirà più solo". Lo ha detto l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, oggi nel tradizionale discorso alla città pronunciato durante la celebrazione dei "Primi Vespri" in occasione della festività di Sant'Ambrogio. "È necessaria però una mentalità nuova – ha proseguito - una proposta di ideali di vita che sia offerta con la gentilezza della testimonianza, con l'argomento persuasivo della gioia di famiglie che donino con i figli e le figlie un futuro alla città". "Forse – ha concluso l'Arcivescovo - qualcosa del senso pratico della nostra gente può contribuire a cancellare la retorica e a porre rimedio alla litigiosità e all'inconcludenza di certa pratica politica sul tema della famiglia". (Rem)