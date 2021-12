Milano: Delpini, alleanza educativa per dimostrare a giovani che vale la pena diventare adulti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre un'alleanza educativa per accompagnare le giovani generazioni verso il loro futuro. Lo ha detto l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, oggi nel tradizionale discorso alla città pronunciato durante la celebrazione dei "Primi Vespri" in occasione della festività di Sant'Ambrogio. "L'emergenza educativa – ha spiegato - deve richiamare l'attenzione di tutti non solo nello sconcerto di episodi di cronaca impressionanti per aggressività, degrado, depressione. La stagione indefinita del Covid-19 ha diffuso, soprattutto negli adolescenti e nei giovani, svariate forme depressive, con un aumento considerevole dei disturbi alimentari sino alle forme estreme della bulimia, dell'anoressia, del buttar via la vita nei rischi estremi e nel suicidio. È urgente consolidare un'alleanza per accompagnare le giovani generazioni verso il loro futuro", ha spiegato. "Sembra – ha proseguito l'Arcivescovo - che abbiamo tutti i mezzi per spingere avanti i giovani, per predisporre condizioni propizie per realizzare ogni desiderio, ma non siamo in grado di dire verso dove convenga andare, non siamo in grado di dimostrare con semplicità, sincerità e gentilezza che vale la pena di diventare adulti". (Rem)