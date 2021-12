Reddito cittadinanza: Giorgetti, bisognava essere più incisivi con legge Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è stato applicato nulla di ciò che è stato previsto nella legge istitutiva del Reddito di cittadinanza: è arrivata la pandemia e i navigator non hanno mai navigato. Ciò che c’è di nuovo nella legge di Bilancio è che il ruolo delle agenzie private sarà decisivo". Lo ha affermato il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo ad Atreju, la convention di Fratelli d’Italia in corso a Roma. "Bisognava però essere più incisivi" nelle correzioni inserite nella legge di Bilancio, ha poi aggiunto ricordando tuttavia che "se le norme" verranno applicate "dei risultati diversi sicuramente si otterranno". (Rin)