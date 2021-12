Milano: Delpini, famiglie e istituzioni collaborino contro forze che insidiano i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È necessario che le famiglie e le istituzioni siano alleate per contrastare le forze che insidiano e rovinano i giovani con le sostanze che creano dipendenza, con la pornografia, con la tolleranza per forme di bullismo, di abusi, di trasgressione delle regole del convivere". Lo ha detto l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, oggi nel tradizionale discorso alla città pronunciato durante la celebrazione dei "Primi Vespri" in occasione della festività di Sant'Ambrogio. "Nella scuola – ha proseguito - si incontrano stabilmente le generazioni, le famiglie, così come sono, possono trovare in essa un punto di confronto. La gentilezza della conversazione è capace di quell'umorismo milanese che sdrammatizza con benevolenza, corrode i miti del grandioso, sa prendere le distanze dalle mode imposte dai social, si prende gioco della presunzione e dell'esibizione".