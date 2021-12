Germania: Covid, nuovo governo per ulteriore inasprimento misure anticontagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo governo federale, formato da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), intende inasprire ulteriormente le misure per il contrasto al Covid-19 in vigore in Germania. In particolare, si tratta di restrizioni più severe nella vita pubblica in modo da contenere la diffusione del coronvirus. A tal fine, la modifica della legge sulla protezione dalle infezioni dovrebbe consentire ai Laender di chiudere, se necessario, esercizi di ristorazione, strutture ricreative e culturali, congressi, fiere spettacoli e altri eventi. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, SpD, Verdi e Fdp intendono quindi inasprire il provvedimento, dopo averlo recentemente allentato. Il provvedimento esclude alcune misure di blocco attuate dal governo federale uscente, formato da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e socialdemocratici. In particolare, si tratta di restrizioni all'uscita, divieto di viaggio, pernottamenti nelle strutture ricettive e pratica degli sport. SpD, Verdi e Fdp intendono poi introdurre l'obbligo di vaccinazione contro il coronavirus “in alcune strutture e aziende”, come le case di cura e gli ospedali. Dal 15 marzo 2022, tali luoghi di lavoro potranno assumere esclusivamente dipendenti vaccinati vaccinati contro il Covid-19 o guariti dopo aver contratto il virus, dietro presentazione della relativa certificazione. Al fine di aumentare le vaccinazioni, la modifica alla legge sulla protezione dalle infezioni dispone, infine, che anche dentisti, veterinari e farmacisti possano effettuarle. (Geb)