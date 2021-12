Milano: Delpini, difesa del lavoro e dell'ambiente sono temi conciliabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Le buone prassi diffuse chiedono di essere conosciute e valorizzate non come laboratori specifici e appartati, ma come una metodologia per bonificare l'intero sistema produttivo e una sollecitazione a stili di vita personali e comunitari adeguati". Lo ha detto l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, oggi nel tradizionale discorso alla città pronunciato durante la celebrazione dei "Primi Vespri" in occasione della festività di Sant'Ambrogio sottolineando che "i temi sono spesso affrontati con toni aspri e rivendicativi. La gentilezza fa immaginare percorsi più concordi, rispettosi, costruttivi". "La settimana sociale dei cattolici che si è svolta a Taranto in ottobre – ha proseguito l'Arcivescovo - ha messo in evidenza la tensione tra la difesa dei posti di lavoro e delle attività produttive e la salvaguardia dell'ambiente. La nostra terra è in grado di mostrare come i due beni da custodire e promuovere si possano conciliare". (Rem)