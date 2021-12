Milano: Delpini, società abitabile grazie ad "artigiani del bene comune"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la nostra società è abitabile e la nostra terra desiderabile "non è per un qualche privilegio della natura, ma perché in ogni luogo e in ogni ruolo vivono e operano persone serie e oneste, gli 'artigiani del bene comune' che sanno che ci sono cose più importanti di altre: in primo luogo coltivano i rapporti fondamentali, con il marito, la moglie, i figli, i genitori; mettono nel lavoro attenzione e competenza; hanno rispetto dell'ambiente in cui vivono e contrastano lo spreco, il degrado, lo squallore". Lo ha detto l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, oggi nel tradizionale discorso alla città pronunciato durante la celebrazione dei "Primi Vespri" in occasione della festività di Sant'Ambrogio. "Sono onesti: sanno che si può guadagnare di più se si è disonesti, ma disprezzano le ricchezze accumulate rovinando gli altri e la società. Resistono alle tentazioni del denaro facile e delle amicizie losche", ha concluso. (Rem)