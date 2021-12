Croazia: Covid, tracciati i primi due casi di variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Croazia hanno confermato i primi due casi nel Paese della variante Omicron del Covid-19. Lo ha reso noto il direttore dell'Istituto superiore di sanità della Croazia, Krunoslav Capak, in una conferenza stampa tenuta oggi a Zagabria. Capak ha precisato che le due persone contagiate non presentano sintomi gravi. "Finora più della metà dei Paesi dell'Ue ha annunciato di avere (nel proprio territorio) la variante Omicron, così come gli Stati Uniti. Quindi la variante è già in tutto il mondo", ha detto Capak. (Seb)