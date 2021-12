Volontariato: Bernini (FI), su regime Iva urge correzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che "il Terzo settore va sostenuto, non punito. Per questo - continua la parlamentare in una nota - deve essere corretta nel primo provvedimento utile la norma del decreto fiscale che impone alle associazioni l’assoggettamento al regime Iva pur non svolgendo alcuna attività commerciale". L'esponente di FI aggiunge: "Le associazioni di volontariato stanno già affrontando gli adempimenti per l’entrata in vigore del Registro unico del Terzo settore e hanno bisogno di certezze normative, non certo di misure che ne mettono a rischio la sopravvivenza". (Com)