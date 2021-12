Cultura: Sorgente Group festeggia con autori dieci anni di sostegno a "Strenna dei Romanisti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Sorgente Group e il Gruppo dei Romanisti festeggiano oggi l’82° Strenna dei Romanisti, nell’edizione 2021, che viene consegnata agli Autori presso lo Spazio Espositivo Tritone della Fondazione Sorgente Group, a Roma. Un parterre di amici e accoliti si sono riuniti per brindare alla Strenna dei Romanisti, storica antologia su Roma, che dal 1940 è stata pubblicata ogni anno, senza interruzioni, neanche negli anni difficili della Seconda Guerra mondiale o negli anni 2020 e 2021 dell’emergenza Covid. "Le sue radici risalgono al Gruppo dei Romanisti, fondato intorno al 1929, per iniziativa di alcuni romani e non che, come cenacolo spontaneo di studiosi, accademici e cultori di Roma, si incontravano in periodiche riunioni per trattare e dibattere temi e problemi relativi alla città. (segue) (Com)