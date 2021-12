Cultura: Sorgente Group festeggia con autori dieci anni di sostegno a "Strenna dei Romanisti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Uno degli argomenti d’interesse particolare del Gruppo - spiega la nota - fu quello della conoscenza e della diffusione del dialetto romano. Non a caso, tra i primi Romanisti troviamo Carlo Alberto Salustri (Trilussa), Ettore Petrolini, Gioacchino Belli, Giuseppe Ceccarelli (Ceccarius), Ugo Ojetti, Giuseppe Bottai, Carlo Pietrangeli e molti altri personaggi di nota fama e talento, non esclusivamente romani. Dal 1940 il Gruppo pubblica, con cadenza annuale, il volume La Strenna dei Romanisti che viene tradizionalmente consegnata al Sindaco di Roma il 21 aprile, nell'anniversario della fondazione della Città. Questo rituale non si è mai interrotto, neanche con il Covid, quando la Strenna è stata consegnata al Primo cittadino di Roma a porte chiuse. Il primo editore della Strenna fu Fausto Staderini, poi il figlio Aldo e dal 1980 la guida editoriale è passata a Francesco Piccolo. Nel 1980 l’edizione era sostenuta dal Banco di Roma; dal 2012 riceve il sostegno della Fondazione Sorgente Group". (segue) (Com)