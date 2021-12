Cultura: Sorgente Group festeggia con autori dieci anni di sostegno a "Strenna dei Romanisti" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Moltissimi le curiosità e i contributi di ampio interesse presenti nell'edizione 2021 della Strenna. Tra questi il saggio: "Le pendici nord-occidentali dell'Aventino: storia e architettura", scritto a quattro mani da Alessandro Mazza e Valentina Nicolucci. Il saggio riporta le ricerche storiche e topografiche con l'esecuzione di rilievi e ricerche di archivio che documentano le fasi storiche delle pendici nord-occidentali del colle Aventino. Ad esse la Fondazione Sorgente Group presta attenzione da diversi anni, insieme ad altre attività di restauro, riqualificazione urbanistica e cura del verde localizzate sull'Aventino. In particolare, nel 2015, è stata ''adottata'' l'area verde di Parco Savello, meglio conosciuto come il Giardino degli Aranci.