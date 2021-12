Cultura: Sorgente Group festeggia con autori dieci anni di sostegno a "Strenna dei Romanisti" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono orgoglioso di sostenere questa storica pubblicazione da circa un decennio con la nostra Fondazione - ha dichiarato Valter Mainetti, che presiede la Fondazione Sorgente Group insieme alla moglie Paola – e ho piacere di contribuire a preservare una tradizione che esprime amore per Roma, per il suo presente e per il suo passato. Il mio auspicio è che la Strenna dei Romanisti possa continuare a lungo a raccontare la Città, scrutandone le indite sfaccettature e svelando la sua unicità". (Com)