Sicilia: al via primi contributi per comuni colpiti da alluvioni

- "Via ai primi contributi per le spese di emergenza sostenute da alcuni Comuni siciliani a causa delle alluvioni che hanno colpito la Sicilia tra ottobre e novembre". Lo ha annunciato la Regione Siciliana in una nota. "Eventi per i quali il governo Musumeci ha dichiarato 'lo stato di crisi e di emergenza regionale' e richiesto a Roma 'lo stato di emergenza nazionale'. In attesa che il governo centrale deliberi il provvedimento, la Regione ha autorizzato il dipartimento della Protezione civile, guidato da Salvo Cocina, a reperire all'interno del bilancio regionale oltre un milione di euro da destinare complessivamente alla copertura (per il 90 per cento) delle spese affrontate in emergenza dalle amministrazioni comunali e al finanziamento di alcune situazioni particolarmente critiche. Gli importi sono stati determinati in seguito alle verifiche effettuate sul campo dal personale della Protezione civile con i tecnici comunali". (segue) (Ren)