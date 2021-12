Sicilia: al via primi contributi per comuni colpiti da alluvioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Siciliana, nella nota, ha poi sottolineato: "Questi i 13 comuni al momento interessati, suddivisi per aree territoriali, e gli importi dei contributi. Nel Catanese: Palagonia (90 per cento di 83mila euro), Scordia (90 per cento di 281mila euro), Randazzo (90 per cento di 83mila euro), Tremestieri Etneo (90 per cento di 47mila euro). Nel Messinese: Merì (35mila euro per l'intervento urgente di ripristino di un tratto di condotta fognaria tra via Dante, via intercomunale Camicia fino all'intersezione con via Brig in contrada Nania); Galati Mamertino (90 per cento di 20mila euro); Frazzanò (120 mila euro per il ripristino delle opere di captazione e distribuzione idrica in località Curcuruzzo). Nell'Ennese: Agira (90 per cento di 12mila euro); Piazza Armerina (90 per cento di 100mila euro). Nel Siracusano: Ferla (250 mila euro per i lavori di somma urgenza per il ripristino dell'acquedotto intercomunale Ferla-Cassaro in località Malvaggia); Siracusa (90 per cento di 16mila euro). Nel Palermitano: Caccamo (90 per cento di 80mila euro). Nel Trapanese: Partanna (finanziamento di 120mila euro per i lavori di ripristino dell'impianto di depurazione reflui in contrada Villa Ruggero)". (Ren)