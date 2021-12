Energia: Squeri (FI), Ue cambi strategia, priorità sia neutralità tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla transizione energetica, l'Ue conferma di avere idee confuse. La volontà ostinata di puntare alla elettrificazione di tutto il sistema energetico sta facendo emergere l'impossibilità di farlo con fonti rinnovabili e, di conseguenza, sta dando vita a proposte contraddittorie come quella di inserire gli investimenti in nucleare e gas nella lista delle attività economiche sostenibili". Lo afferma il deputato e responsabile Energia del gruppo di Forza Italia alla Camera Luca Squeri commentando la proposta del presidente della commissione Ambiente del Parlamento europeo Pascal Canfin. "Attualmente in Italia l'energia prodotta è assorbita per il 50 per cento dal termico, residenziale e industriale, per il 25 per cento dalla mobilità e per il 25 per cento dai dispositivi elettrici. Oggi - prosegue -, l'elettricità prodotta da rinnovabili riesce a malapena a coprire il 30 per cento dei consumi: far salire questa quota fino al 100 per cento sarebbe già uno sforzo enorme. Pensare di poter soddisfare per questa via anche tutta l'energia necessaria al termico e alla mobilità è utopia. Ciò porta inevitabilmente al nucleare e al termoelettrico a gas. Ecco perché insistiamo sulla necessità di applicare il principio della neutralità tecnologica e di sfruttare al massimo la potenzialità di fonti come la geotermia e le bioenergie, abbandonando finalmente un integralismo energetico che non è necessario e neppure sostenibile", conclude Squeri. (Com)