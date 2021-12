Lazio: Corrotti (Lega), Regione sbaglia conti, è in ritardo su bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Lazio non ha ancora licenziato il Documento di economia e finanza regionale (Defr), "contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi anni e a quanto previsto dalla legge". Lo dichiara in una nota la consigliera della Lega e vicepresidente della commissione Bilancio della Regione Lazio Laura Corrotti. “Visto il pasticcio fatto da Zingaretti e dalla sua maggioranza nell'ultimo bilancio, che ha portato ad una parifica tardiva e sub iudice da parte della Corte dei Conti costringendo il Consiglio regionale a disporre una serie di tagli sanguinosi sul sociale – aggiunge - la maggioranza questa volta non può pensare che questi ritardi si traducano in proposte di calendario surreali solo perché magari qualche assessore ha programmato di passare il periodo natalizio in settimana bianca”. “Date le vicissitudini degli ultimi anni pretendiamo di avere tempi congrui per esaminare l'ultimo bilancio della legislatura e non accetteremo che il dibattito venga strozzato. Quest'anno non faremo sconti", spiega Corrotti.(Rer)