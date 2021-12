Myanmar: Borrell, processo Aung San Suu Kyi “politicamente motivato” e contro diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questi procedimenti sono un chiaro tentativo di escludere i leader eletti democraticamente, tra cui Aung San Suu Kyi e la Lega nazionale per la democrazia, dal processo di dialogo inclusivo richiesto dal consenso in cinque punti dell’Asean”, ha affermato l’Alto rappresentante riferendosi a quanto concordato lo scorso aprile dai leader dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. I cinque punti hanno per oggetto la cessazione delle violenze, l’esercizio della moderazione da parte di tutti gli attori coinvolti, l’avvio di un dialogo costruttivo tra tutte le parti, il ruolo dell’inviato speciale dell’Associazione per facilitare la mediazione e la sua visita nel Paese, la fornitura di assistenza umanitaria. Borrell ha ribadito il “pieno sostegno” dell’Ue agli sforzi dell’Asean, “in stretta collaborazione con l’inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite”. (segue) (Beb)