Myanmar: Borrell, processo Aung San Suu Kyi “politicamente motivato” e contro diritti umani (3)

- “Le azioni dei militari mostrano un completo disprezzo per la volontà del popolo, espressa chiaramente nelle elezioni del novembre 2020. Dal primo febbraio, il popolo del Myanmar ha respinto in modo schiacciante il golpe militare e ha dimostrato il suo incrollabile desiderio di una nazione in cui lo stato di diritto, i diritti umani e i processi democratici siano rispettati, protetti e sostenuti”, ha aggiunto Borrell. L’Alto rappresentante, infine, ha espresso preoccupazione per la sorte del Paese: “Il mancato ripristino della democrazia finora, aggravato dalla pandemia di Covid-19 e da violenze e conflitti diffusi, sta spingendo il Paese verso una crisi umanitaria su larga scala. È imperativo che le autorità militari del Myanmar consentano un rapido ritorno del Myanmar sulla via della democrazia”. (Beb)