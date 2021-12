© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: von der Leyen, intensificheremo sforzi a sostegno Africa dove vaccinazione più bassa - L'Unione europea intensificherà i suoi sforzi per sostenere l'Africa dove la vaccinazione è più bassa rispetto ad altre parti del mondo. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in merito alla condivisione dei vaccini. "L'Unione europea è finora il più grande donatore di vaccini anti Covid-19 nel mondo. I nostri Stati membri dell'Ue hanno condiviso più di 350 milioni di dosi da donare a paesi di tutto il mondo", ha ricordato von der Leyen. "La grande maggioranza, circa 300 milioni di dosi, è stata condivisa tramite Covax" che "li sta ora trasferendo ai Paesi a basso e medio reddito", ha specificato la presidente dell'esecutivo europeo. "E stiamo lavorando duramente con Covax e i produttori di vaccini, con i donatori e i Paesi destinatari, per accelerare la consegna effettiva di queste dosi. Inoltre, i nostri Stati membri dell'Ue hanno consegnato oltre 45 milioni di dosi attraverso donazioni bilaterali, per esempio ai nostri vicini nei Balcani occidentali. Così, complessivamente, circa 350 milioni di dosi sono state condivise da Team Europe", ha continuato von der Leyen. (segue) (Res)