- Germania: i Verdi approvano il patto di governo con SpD e Fdp - Il congresso straordinario dei Verdi ha approvato il patto di governo con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e il Partito liberaldemocratco (Fdp) con l'86 per per cento dei 71.150 voti validi. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che l'intesa ha già ottenuto il via libera da SpD e Fdp, rispettivamente nelle giornate del 4 e 5 dicembre. (segue) (Res)