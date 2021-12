© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Ema, estendere uso RoActemra per adulti malati che già assumono corticosteroido -Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha raccomandato di estendere l'indicazione di RoActemra (tocilizumab) per includere il trattamento degli adulti con Covid-19 che stanno ricevendo un trattamento sistemico con corticosteroidi e richiedono ossigeno supplementare o ventilazione meccanica. Lo si apprende da Ema che ha spiegato che il farmaco, commercializzato da Roche Registration GmbH, è già approvato nell'Ue per il trattamento delle condizioni infiammatorie artrite reumatoide, artrite idiopatica giovanile sistemica, poliartrite idiopatica giovanile, arterite a cellule giganti e sindrome da rilascio di citochine (Crs). Gli studi hanno dimostrato che il trattamento con RoActemra somministrato per infusione in aggiunta al trattamento standard riduce il rischio di morte rispetto al solo trattamento standard. Complessivamente il 31 per cento dei pazienti trattati con RoActemra più il trattamento standard (621 su 2.022) è morto entro 28 giorni dal trattamento rispetto al 35 per cento dei pazienti che hanno ricevuto il solo trattamento standard (729 su 2.094). (segue) (Res)