- Migranti: ministro Esteri greco Dendias, da Papa Francesco messaggio positivo su gestione flussi - La visita di Papa Francesco ha inviato un messaggio molto positivo riguardo la gestione dell'emergenza migratoria da parte della Grecia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, parlando ai giornalisti dopo aver incontrato oggi Papa Francesco all'aeroporto internazionale di Atene, appena prima del suo rientro a Roma a conclusione del 35mo viaggio apostolico in Grecia ed a Cipro. "La Grecia protegge e ha cura della vita umana, degli esseri umani sofferenti", ha rimarcato Dendias. "Il Vaticano è un attore geopolitico importante che esercita una grande influenza ed ha un rete di informazione estensiva in tutto il mondo, mentre è estremamente importante nei Balcani occidentali, una regione di interesse speciale per il nostro Paese", ha dichiarato Dendias. (Res)