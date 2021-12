© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: Borrell, processo Aung San Suu Kyi “politicamente motivato” e contro diritti umani - Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Ue sulla situazione in Myanmar dopo la condanna inflitta oggi ad Aung San Suu Kyi, Win Myint e Myo Aung, deposti a febbraio dai loro uffici di consigliere di Stato, presidente e sindaco di Naypyidaw. “Il loro processo era politicamente motivato. Rappresenta un altro passo verso lo smantellamento dello stato di diritto e un’ulteriore palese violazione dei diritti umani in Myanmar. L’Unione europea condanna fermamente questo verdetto politicamente motivato, che costituisce un’altra grave battuta d’arresto per la democrazia in Myanmar dopo il colpo di stato militare del primo febbraio 2021”, ha dichiarato Borrell, chiedendo “il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici e di tutti coloro che sono detenuti arbitrariamente in seguito al golpe”. (segue) (Res)