- Myanmar: Usa, condanna Aung San Suu Kyi “affronto alla democrazia e alla giustizia” - Gli Stati Uniti hanno accolto con riprovazione la sentenza emessa oggi da un tribunale del Myanmar a carico di Aung San Suu Kyi, condannata a quattro anni di reclusione per incitamento alla violazione delle restrizioni anti Covid-19. “L’ingiusta condanna di Aung San Suu Kyi da parte del regime militare birmano e la repressione di altri funzionari democraticamente eletti sono un ulteriore affronto alla democrazia e alla giustizia in Myanmar. Il continuo disprezzo del regime per lo stato di diritto e il suo uso diffuso della violenza contro il popolo birmano sottolineano l’urgenza di ripristinare il percorso del Myanmar verso la democrazia”, si legge in un comunicato del dipartimento di Stato Usa. Washington, inoltre, ha fatto appello alla liberazione dei detenuti politici e al dialogo e ha ribadito il suo sostegno al popolo birmano. (segue) (Res)