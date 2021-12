© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: ministro Interno su scontri Nagaland, civili uccisi per “errore” e “autodifesa” - Il ministro dell’Interno dell’India, Amit Shah, si è rammaricato per i 14 civili uccisi dall’Esercito nello Stato del Nagaland nel fine settimana e ha promesso un’indagine al più alto livello, attribuendo quanto accaduto nel distretto di Mon a un “errore di identificazione” e alla necessità di “autodifesa”. Il ministro lo ha dichiarato oggi alla Camera del popolo e al Consiglio degli Stati, le due camere del parlamento, riunite per la sessione invernale, precisando che è stata istituita una squadra investigativa speciale che dovrà presentare un rapporto entro un mese. Shah ha riferito che sei civili sono stati uccisi per un “errore di identificazione” dai militari che avevano organizzato un’imboscata sulla base di informazioni sul movimento di estremisti nel villaggio di Oting. Quando, in seguito alla notizia, gli abitanti del posto hanno circondato e attaccato l’unità dell’Esercito, i militari “hanno dovuto aprire il fuoco per autodifesa e per disperdere la folla” e “ciò ha causato la morte di altri sette civili” oltre che di un soldato. Un altro civile è morto nell’attacco a una base operativa della forza paramilitare Assam Rifles. Il ministro ha aggiunto di aver inviato a Kohima un alto funzionario e concluso che la situazione è tesa ma “sotto controllo”. (segue) (Res)