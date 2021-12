I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Maduro lancia ex ministro Esteri Arreaza come candidato governatore a Barinas - Sarà Jorge Arreaza, ministro dell'Industria ed ex ministro degli Esteri del Venezuela, il candidato "chavista" a governatore dello Stato di Barinas. Lo ha reso noto il presidente Nicolas Maduro parlando di un "uomo molto onesto, di grande etica politica", scelto grazie a inchieste e sondaggi interni. Arreaza, nome di primo piano della coalizione guidata dal Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), aumenta l'attenzione su un voto preceduto da non poche polemiche: Barinas, patria e bastione elettorale dell'ex presidente Hugo Chavez, è infatti l'unico Stato che non ha espresso il governatore alle amministrative del 21 novembre. La Corte suprema (Tsj) ha disposto la ripetizione del voto, al 9 gennaio, interrompendo uno scrutinio che vedeva in vantaggio il candidato delle opposizioni, Freddy Superlano, oggi escluso. A sfidare Arreaza ci sarà Aurora Silva, moglie di Superlano, con il supporto di Juan Guaidò e Freddy Guevara esponenti del partito Volontà popolare (Vp). Un "endorsement" che rende l'appuntamento di gennaio ancora più importante: le opposizioni sono arrivate alle amministrative in ordine sparso, finendo per regalare al Psuv - pur in calo di consensi - la guida di 20 su 23 stati in palio. (segue) (Res)