I fatti del giorno - America Latina (3)

- Colombia: presidenziali, candidato di sinistra Gustavo Petro in testa nei primi sondaggi - Gustavo Petro, leader del partito di sinistra Colombia Humana, è in testa nei primi sondaggi sulle intenzioni di voto in vista delle elezioni presidenziali colombiane che si terranno nel maggio 2022. Lo rivela un sondaggio realizzato dalla società di indagini di mercato Invamer per conto delle emittenti “Caracol” e “Blu Radio”. Il sondaggio ipotizza cinque scenari con diverse combinazioni di candidati. Il primo vede Petro candidato insieme a Sergio Fajardo, del partito di centro Compromiso Ciudadano, Rodolfo Hernandez, imprenditore edile ed ex sindaco di Bucaramanga, Óscar Iván Zuluaga, ex ministro delle Finanze nel governo di Alvaro Uribe, e Federico Gutiérrez, ex sindaco di Medellín candidato con il momento Creemos Colombia. In questo caso, secondo il sondaggio, Petro si affermerebbe con il 42,1 per cento dei voti, seguito Sergio Fajardo con il 18,9 per cento. (segue) (Res)