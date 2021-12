I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: sospetto di brogli in partita di calcio, il presidente parla di "vergogna nazionale" - Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha chiesto di fare "chiarezza" su incontro di calcio di seconda divisione, motivo di "vergogna nazionale" per i pesanti sospetti di combine. Battendo per due reti a uno i padroni di casa del Llaneros Fc, la Union Magdalena ha guadagnato la promozione in prima categoria. Passati in fretta in svantaggio, gli ospiti hanno ribaltato il punteggio grazie a due gol maturati rispettivamente al quinto e sesto minuto di recupero. Polemiche ha in particolare suscitato il secondo gol, con la difesa dei padroni di casa - in due contro cinque attaccanti - in atteggiamento decisamente rinunciatario e il portiere che fa il minimo sforzo per evitare la capitolazione. "Quanto accaduto nel partito di promozione in prima divisione del calcio colombiano è una vergogna nazionale. Lo sport richiede trasparenza, onestà e tolleranza zero dinanzi a qualsiasi situazione che non legittimi l'etica sportiva", ha scritto Duque in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Res)