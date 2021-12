Covid: 224 nuovi casi, 134 guariti e due morti in Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi casi Covid che sono stati registrati in Calabria sono 224 a fronte di 2.435 tamponi eseguiti. I nuovi guariti sono 134 in più rispetto a ieri e hanno raggiunto quota 87.885. I decessi che sono stati registrati sono due. 20 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza da Covid sono stati riscontrati, in Calabria, 94.799 casi di positività a fronte di 1.463.849 tamponi eseguiti. Lo ha riferito la Regione Calabria nel consueto bollettino relativo all'emergenza Covid. (Ren)