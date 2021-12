Grecia: Istituto di statistica, crescita del 13,4 per cento nel terzo trimestre dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia greca è cresciuta del 13,4 per cento nel terzo trimestre su base annua grazie allo sviluppo positivo dovuto all'aumento dei consumi, investimenti privati ​​e delle esportazioni. Lo riferisce oggi l'Autorità statistica ellenica che ha rivisto il dato sul Pil dopo che nel primo trimestre la Grecia ha registrato un calo dell'1,9 per cento e una crescita del 16,6 per cento nel secondo trimestre. La spesa totale per i consumi è cresciuta del 7,3 per cento nel terzo trimestre (i consumi delle famiglie sono aumentati dell'8,6 per cento mentre i consumi delle amministrazioni pubbliche sono aumentati del 5,7 per cento). Gli investimenti privati ​​(investimenti fissi lordi) sono aumentati del 18,1 per cento, le esportazioni di beni e servizi sono aumentate del 48,6 per cento (le esportazioni di beni sono aumentate del 9,2 per cento mentre le esportazioni di servizi sono aumentate dell'84,6 per cento) e le importazioni sono aumentate del 21,7 per cento (le importazioni di beni sono aumentate del 10,1 per cento e le importazioni di i servizi sono aumentati del 58,1 per cento). Su base trimestrale, il Pil greco è cresciuto del 2,7 per cento, riflettendo un aumento dello 0,9 per cento della spesa totale per consumi finali (famiglie +1,1 per cento e amministrazioni pubbliche +0,1 per cento), investimenti privati ​​+3,9 per cento, esportazioni +12,6 per cento e importazioni +7,3 per cento. (Gra)