Camera: commissione Esteri a Parigi l'8 dicembre

- Mercoledì 8 dicembre prossimo le commissioni Esteri della Camera dei deputati e dell'Assemblée Nationale francese si riuniranno a Parigi per dare seguito alla cooperazione strutturata tra le due commissioni, inaugurata nel luglio scorso e in coerenza con il Trattato del Quirinale e con il Protocollo di cooperazione rafforzata parlamentare sottoscritti nelle scorse settimane. E' quanto si legge in una nota di Montecitorio. All'ordine del giorno l'impegno di Francia e Italia davanti alle responsabilità geopolitiche europee ed occidentali: dalla trasformazione della Nato alle iniziative per la stabilità e lo sviluppo del Mediterraneo e del Sahel, dalle tensioni in Ucraina e Bielorussia al vertice Ue-Africa che avrà luogo nel prossimo mese di febbraio. Le commissioni approfondiranno le sfide che si pongono alla imminente presidenza francese di turno dell'Ue nel campo della politica estera dell'Unione europea. (Com)